Audio del candidato sindaco per il centrodestra ai dirigenti di FI, Lega, FdI e Milano popolare. Poi sminuisce il caso: "Normale dialettica"

Sfogo del candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, che con un messaggio vocale ha avvisato i rappresentanti milanesi delle forze che lo sostengono: “O arrivano i fondi per la campagna o torno a fare il medico”. “Se entro questa settimana non arrivano per tutti i partiti almeno 50mila euro a testa, per andare avanti con una campagna che in realtà costa molto di più”, si sente nel messaggio, pubblicato online da Repubblica, “io lunedì mattina alle 10 convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla tenzone elettorale. Così non si può andare avanti. E se non vedo una sintonia totale, che vedo solo da alcuni, mi ritiro e torno a fare il mio lavoro che tanto mi piace”.

Il candidato prova a sminuire il caso: “Normale dialettica”

“Confermo, ma si è trattato di uno scambio nel pieno rispetto della trasparenza, a partire dalla trasparenza verso i milanesi. Ho chiesto agli alleati della mia coalizione un ulteriore sforzo per affrontare le ultime due settimane di campagna elettorale per il primo turno. Il fatto che in una chat abbia usato dei toni decisi, dipende dal gioco delle parti che normalmente si ha in queste circostanze”. Così Luca Bernardo, interpellato da LaPresse, commenta il messaggio vocale mandato in chat ai rappresentanti milanesi delle forze che lo sostengono.

