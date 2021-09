Così il presidente M5S al termine dell'incontro con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

(LaPresse) “E’ sotto gli occhi di tutte le persone che non ricorrono a un uso strumentale delle polemiche che la ministra Lamorgese è competente, sa di cosa parla e si stia impegnando al massimo”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte sulle critiche di Salvini a Lamorgese, dopo aver incontrato ilministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Abbiamo il Covid, una guerra civile libica e una crisi politico-istituzionale in Tunisia in questo contesto fare quello che fa lei per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori mi sembra un’opera meritoria. Salvini da ministro dell’Interno non ha avuto né Covid, né crisi istituzionale in Tunisia. Sui rimpatri non migliorato i risultati e non si è speso nei consessi europei, ha avuto solo il risultato di avere per qualche giorno in più i migranti in mare ma che poi sono sbarcati tutti. Il problema dell’immigrazione ce l’ha lasciato lì”.

