Il candidato sindaco del Pd lancia la sua campagna: "C'è bisogno di una classe di governo adeguata"

(LaPresse) – “Noi chiediamo a tutti i romani e le romane di votarci e farci arrivare primi e poi ci rivolgeremo agli elettori di tutti gli altri candidati per rilanciare la nostra proposta di governo. Roma non può permettersi di buttare dalla finestra i soldi del Recovery Plan. Convinceremo gli elettori della Raggi con l’esperienza del lavoro fatto in questi anni, da ministro ho dimostrato con i fatti di saper governare e poi con il nostro programma che è molto avanzato, innovativo. E’ mancata l’unità ma chi ha scelto di non partecipare alle primarie ha scelto l’isolamento, forse è mancata un po’ di umiltà. Oggi abbiamo vinto la prova della piazza”. Così il candidato sindaco Roberto Gualtieri a margine della manifestazione di apertura della sua campagna elettorale a piazza Bocca della Verità

