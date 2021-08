Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di una visita nel quartiere Falchera di Torino

(LaPresse) – “Adesso siamo impegnati nelle elezioni amministrative, credo che il massimo impegno sia questo. Noi siamo per allargamento, convergenza, non siamo per l’isolamento del Pd. Noi siamo per un Pd che si allarga e cerca le massime convergenze. Questa è la logica sulla quale mi spendo dall’inizio e sulla quale andremo avanti. Spero che queste amministrative siano un ottimo passo per questa logica di allargamento. Per battere le destre dobbiamo allargarci. Vedo che su questa logica di allargamento della coalizione sono duramente attaccato da Salvini, Meloni, ‘Libero’, ‘Il Giornale’ e Rete4 quindi sono assolutamente convinto di essere sulla strada giusta”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di una visita nel quartiere Falchera di Torino interrogato in merito ad una alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle. “Parleremo di queste cose il giorno dopo il primo turno. Ma io sono assolutamente fiducioso che a Roma al ballottaggio andrà Gualtieri” ha invece sottolineato in merito alle parole di Conte che ha affermato che se al ballottaggio alle comunali di Roma dovesse andare VIrginia Raggi e non Gualtieri il Movimento 5 Stelle chiederà al Pd l’appoggio.

