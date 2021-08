"Se gli staff dei candidati si mettono d'accordo lo facciamo su quello che vogliono gli altri e dove vogliono gli altri, però con tutti i candidati", le parole del primo cittadino

(LaPresse) – Beppe Sala risponde al candidato del centrodestra Luca Bernardo che lo ha esortato a fare un faccia a faccia in periferia, dicendosi “pronto ad andare a prenderlo in Vespa”. “Come faccio a rispondere a una cosa del genere?”, è la prima reazione del sindaco di Milano, che poi si dice pronto a un confronto con tutti i candidati, in qualsiasi sede e su qualunque argomento. “Se gli staff dei candidati si mettono d’accordo lo facciamo su quello che vogliono gli altri e dove vogliono gli altri, però con tutti i candidati”, le parole del primo cittadino.

