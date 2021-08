Così la ministra durante il Meeting di Rimini

(LaPresse) – “Gli insegnanti senza Green pass vanno sospesi? Noi abbiamo fatto una scelta, con l’obbligo del Green pass, che rivendichiamo: ci auguriamo non si debba sospendere nessuno e che tutti scelgano il vaccino”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per le Autonomie e gli affari regionali, a margine dell’incontro “Fra federalismo e centralismo, quali prospettive per le regioni”, al Meeting di Rimini, parlando del ritorno a scuola fra poche settimane. “Vaccinarsi è un atto di responsabilità e di amore, come ha detto papa Francesco, e l’augurio è che non si debba sospendere nessuno, ma che i pochi giorni che ci separano alla riapertura delle scuole vengano impiegati al meglio, facendo in modo che tutti gli insegnanti e il personale siano vaccinati”, ha concluso il ministro.

