Così la ministra durante il Meeting di Rimini

(LaPresse) – “Ci aspetta un anno impegnativo, ma sarà in presenza, dove invece della didattica a distanza torneremo a poter sperimentare la didattica frontale in classe, con l’aumento della qualità dell’insegnamento e della socialità”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per le Autonomie e gli affari regionali, durante l’incontro ‘Fra federalismo e centralismo, quali prospettive per le regioni’, al Meeting di Rimini.

