Così il governatore della Liguria al Meeting di Rimini

(LaPresse) “La Liguria sin dal primo giorno ha dato ampia disponibilità al governo a ospitare tutte le persone che laggiù rischiano la vita e che hanno diritto ad avere una risposta da noi dopo che per anni hanno aiutato noi a dare una risposta al loro Paese”. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti a margine del Meeting di Rimini. “Su questo non ci può essere né ipocrisia, né reticenza, né calcolo politico, bisogna mettersi a disposizione delle persone che oggi rischiano la vita anche per sconsiderato comportamento, temo, anche degli Stati occidentali”.

