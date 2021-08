Stamattina la cabina di regia col Cts, si va verso l'obbligo della certificazione verde per i docenti

Prima la cabina di regia coi vertici del Cts, poi il Consiglio dei ministri. Il governo pronto a definire le nuove misure anti Covid. Si va verso l’obbligo di green pass per il personale scolastico. Da domani la certificazione verde sarà necessaria per accedere a cinema, teatri, palestre e ristoranti al chiuso. Già oltre 48milioni quelle scaricate dai cittadini. Ancora in salita la curva dei contagi, ma secondo la fondazione Gimbe rallenta la crescita dei casi: ieri sono stati poco meno di 6.600, 21 morti. Superati i 200 milioni di casi nel mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata