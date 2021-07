Lo dice il leader in pectore del M5S lasciando la Camera dopo aver incontrato i parlamentari pentastellati

(LaPresse) “Il Green pass è un onere, un aggravio per tutti i cittadini e gli operatori economici. Come sempre bisogna limitare allo stretto necessario un aggravio, però per consentuire alcune riaperture credo sia la soluzione”. Lo dice il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, lasciando la Camera dopo aver incontrato i parlamentari pentastellati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata