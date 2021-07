Lo dice il leader in pectore del M5S lasciando la Camera dopo aver incontrato i parlamentari pentastellati

(LaPresse) – “Sulla scuola dobbiamo verificare e sostenere l’azione del Governo e avere la certezza o comunque l’alta probabilità che i nostri ragazzi tornino in presenza. Questa è la priorità politica, sociale di tutta la comunità nazionale secondo me”. Lo dice Giuseppe Conte il leader in pectore del M5S lasciando la Camera dopo aver incontrato i parlamentari pentastellati. “Mi attendo dal ministro competente e dal Governo che siano realizzate tutte le condizioni e le cautele per un ritorno in presenza”, aggiunge l’ex premier secondo cui “i nostri ragazzi hanno sofferto tantissimo: le disuguaglianze con la Dad si sono toccate con mano”.

