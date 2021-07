Il leader della Lega: "Così non passa perché non passerà mai"

“Io invito da un mese al dialogo Enrico Letta e ormai ho, non dico la certezza ma quasi, che lui voglia affossare il Disegno di legge Zan, perché anche lui si è reso conto che è una legge che non funziona, nessuno ha il coraggio di dirlo e quindi viene allo scontro con me, così non passa, anche perché non passerà mai così com’è fatta”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in visita questa mattina a Bologna, commentando il Ddl Zan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata