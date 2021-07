(LaPresse) – “Mai come in questo momento Governo, Regioni e Comuni, anche di segni politici diversi e con differenze di vedute, sentiamo l’obbligo morale di lavorare insieme”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi a margine di un convegno Ischia. “Non si scherza, 230 miliardi di euro non torneranno mai più in questo Paese”.

