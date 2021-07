Il candidato sindaco del centrodestra a Milano a margine della presentazione della candidatura

(LaPresse) “Continuo a ripetere che l’obbligatorietà dei vaccini deve essere per i sanitari. Il calendario vaccinale sta correndo velocemente verso la copertura di gregge. Spero, è preghiera all’ex sindaco, di non utilizzarlo come caso politico”. Così il candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo, a margine della presentazione della sua candidatura. “Il mio consiglio è vaccinarsi ma io sono l’uomo della libertùà di pensiero, devono decidere loro” ha aggiunto Bernardo, che è un pediatra.

