Licenziamento collettivo della sede di Napoli, gli operai a Santa Maria Capua a Vetere

Momenti di tensione fuori dal carcere di Santa Maria Capua a Vetere, dove erano in visita il premier Draghi e la ministra Cartabia, tra lavoratori Whirlpool e la polizia. L’azienda ha deciso di dare il via al licenziamento collettivo per lo stabilimento di Napoli. Gli operai volevano parlare con il presidente del Consiglio che ha incontrato una delegazione sindacale.

