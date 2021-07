I lavoratori: "Ci aspettiamo mantenga promessa o la piazza di Napoli sarà molto calda"

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove era in visita, una delegazione sindacale in rappresentanza del sito Whirlpool di Napoli. Ci aspettiamo che mantenga la promessa che ci ha fatto – hanno spiegato i sindacalisti – quella di trovare una soluzione e bloccare la procedura di licenziamento. In caso contrario la piazza di Napoli sarà molto calda”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata