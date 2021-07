Il leader della Lega da Maratea: "Avanti per aiutare il governo Draghi con le riforme"

(LaPresse) “C’è una voglia di giustizia giusta eccezionale, in undici giorni più di 200mila italiani hanno già firmato nei gazebo e nei comuni per aiutare il governo Draghi a correre sulle riforme e per fare quello che la politica non ha fatto in 30 anni”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti da Maratea. “Certezza della pena, processi veloci, responsabilità diretta per i magistrati che sbagliano sulla pelle dei cittadini, sono tre rivoluzioni che con le firme dei cittadini possono arrivare finalmente a compimento”, ha aggiunto Salvini che ha poi concluso: “Una riforma completa della Giustizia con i Cinque Stelle che frenano è complicata da pensare”.

