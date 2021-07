Il leader della Lega in Calabria: "Bisogna saper perdere"

(LaPresse) “Una grande serata dopo un anno e mezzo di sofferenza. E’ il momento che l’Italia tutta esulti per questa vittoria agli Europei del calcio. Teniamoci a distanza dalle polemiche ora”. Sono le parole di Matteo Salvini, di nuovo in Calabria per un mini – tour elettorale, dette ai giornalisti in conferenza stampa a “La Marinella”, località balneare di Lamezia Terme, sul Tirreno catanzarese. “Le cadute di stile inglesi? Bisogna saper perdere, ci vuole stile sia quando si vince che quando si perde però lasciatemi dimenticare le polemiche e godiamocela”.

