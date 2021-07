Non solo lavoro per il segretario del Carroccio, che documenta su Instagram la sua prova

Non solo lavoro per Matteo Salvini, in tour in Basilicata. Il leader della Lega, dopo aver presenziato alla raccolta firme per i referendum sulla giustizia a Potenza, ha fatto tappa a Castelmezzano, cimentandosi con il “Volo dell’Angelo”. Un’esperienza che il segretario del Carroccio ha poi documentato su Instagram.

