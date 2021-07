Il ministro ne ha parlato intervenendo all'evento Alis in corso a Sorrento

(LaPresse) “Noi siamo l’unico paese europeo che non ha mai chiuso l’ambasciata a Tripoli”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e secondo cui la Libia è “la porta dell’Europa per l’Africa” e viceversa per questo è importante continuare ad investire. Il ministro ne ha parlato intervenendo all’evento Alis in corso a Sorrento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata