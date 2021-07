Il leader del Carroccio: "Si va verso progressiva riduzione delle tasse"

(LaPresse) – “Sono contento, la riforma fiscale che sta prendendo forma ha l’impronta della Lega: l’abolizione dell’Irap, la riduzione dell’Irpef , la difesa della flat tax per le partite Iva fino a 65mila euro sono tre risultati che stiamo ottenendo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini fuori dal Senato. “Si va verso una progressiva riduzione delle tasse, uno dei motivi per cui la Lega è entrata al governo con Draghi, se aggiungiamo pure il rinvio delle cartelle per tutta l’estate, stiamo offrendo alle famiglie e alle imprese un ottimo servizio” ha aggiunto.

