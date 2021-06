L'ex premier replica ai microfoni LaPresse al duro attacco di Beppe Grillo

(LaPresse) Giuseppe Conte replica a Beppe Grillo, a poche ore dall’ultimo duro attacco del fondatore del Movimento 5 Stelle. “Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto (male) ma non tanto e solo per me. Questa svolta autarchica, credo sia una mortificazione per un’intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E’ una grande mortificazione per tutti loro”, ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio ai microfoni di La Presse, il giorno dopo la rottura sancita da Grillo.

Conte, in tenuta sportiva, era accompagnato dalla compagna Olivia Paladino. Dopo il durissimo post “Una bozza e via” pubblicato dal garante del Movimento, si attendeva ancora una replica ufficiale dell’ex capo del governo, intercettato di prima mattina a Roma. Il Movimento è in subbuglio e diviso, la crisi interna ha agitato le acque e soffiano venti di scissione.

Letta: “Crisi del Movimento mette a rischio partita del Colle”

“Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra, e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima”. Lo dice in un colloquio con La Stampa il segretario del Pd Enrico Letta, in merito alla rottura interna dei Cinque Stelle. “Ci avviamo al tempo finale della legislatura, quello in cui si sceglierà il presidente della Repubblica, e lì bisogna essere determinati e con le idee chiare”, afferma.

