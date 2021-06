Il sindaco di Milano parla dell'adesione della Nazionale alla campagna 'Black Lives Matters'

(LaPresse) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare dell’adesione della Nazionale alla campagna ‘Black Lives Matters’: “Io non sto dicendo che si debbano inginocchiare, io sto dicendo che hanno una visibilità e che devono prendere una posizione. Non credo che il punto sia: vediamo cosa fanno gli altri”, ha dichiarato Sala a margine di un incontro con il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda. “Siamo italiani. Siamo figli di una storia lunga, di una tradizione, di un coraggio… Quindi, ripeto, io non voglio dire che si debbano inginocchiare. Non sono ragazzini, gestiscono una visibilità importante, sono sempre sotto i riflettori. Fossi l’allenatore non consiglierei un bel niente. O forse consiglierei di prendere una posizione”, ha concluso Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata