La leader di Fratelli d'Italia: "Su razzismo ipocrisia"

(LaPresse) “Io penso che la lotta al razzismo sia un tema serio e questo modo di affrontarlo non lo è”, ha detto Giorgia Meloni commentando il gesto dei calciatori in campo. “C’è una ipocrisia di fondo in questa materia: l’altro giorno ho visto che sul sito europeo della Figc c’era la bandiera arcobaleno, mentre quello in versione araba no. Questo perchè l’omosessualità in alcuni paesi arabi è considerata un reato e c’è la pena di morte. In uno di questi paesi noi ci andiamo a fare i mondiali nel 2022: il Qatar. Mi chiedo se quando andremo in Qatar ci metteremo in ginocchio per difendere gli omosessuali o le donne lapidate, altrimenti questa roba qui è ipocrita”, ha aggiunto Meloni.

