Il segretario generale della Cgil in piazza Castello, centinaia le persone presenti

Centinaia di persone in piazza a Torino per una delle tre manifestazioni convocate da Cgil, Cisl e Uil, insieme a Bari e Firenze. Al centro la proroga del blocco dei licenziamenti. In piazza Castello tante le persone con le bandiere dei sindacati confederati, sul palco il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, accolto dagli applausi. “E’ davvero molto bello ritrovarci di nuovo tutti insieme nelle piazze, riprendere la parola, riprendere voce e il ruolo che spetta al mondo del lavoro” ha detto Landini.

