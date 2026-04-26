Russia, a Mosca la cerimonia per i 40 anni dal disastro di Chernobyl

(LaPresse) Centinaia di persone hanno partecipato a una cerimonia commemorativa in un cimitero di Mosca, in Russia in ricordo di coloro che hanno perso la vita a causa della tragedia di Cernobyl, avvenuta il 26 aprile 1986. Quarant’anni fa, nel corso del peggior disastro nucleare della storia, un’esplosione e un incendio alla centrale nucleare di Cernobyl, in Ucraina, provocarono il rilascio di ricadute radioattive nell’atmosfera. Decine di persone sono morte nelle immediate conseguenze del disastro, mentre si ritiene che il bilancio delle vittime a lungo termine per avvelenamento da radiazioni ammonti a migliaia.