A Gaza i funerali di 4 palestinesi uccisi dalle forze israeliane

(LaPresse) Domenica si sono svolti a Gaza City i funerali dei palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Secondo l’ospedale Shifa, che ha accolto le vittime, due uomini sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su un gruppo di persone nella rotonda del Kuwait, nella parte sud-orientale di Gaza City. Un altro uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco vicino alla moschea Saqqa, nel centro di Gaza. L’ospedale Nasser ha dichiarato che una donna di 40 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dalle forze israeliane nei pressi del mattatoio turco nella parte meridionale della città di Khan Younis.