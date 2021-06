A Torino l'intervento di una rappresentante dei lavoratori carrozzerie Mirafiori di Stellantis

Sindacati in piazza sabato a Torino, Firenze e Bari per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti che scade a fine giugno. L’orientamento del governo è quello invece di intervenire in modo selettivo, a seconda dei settori piu o meno colpiti dalla pandemia. Ma a questo i sindacati si oppongono. Nel capoluogo piemontese, in Piazza Castello, c’è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “La proroga del blocco è una priorità, 400 lavoratori dell’ex Embraco rischiano di essere licenziati”, ha dichiarato dal palco una rappresentante sindacale delle Carrozzerie Mirafiori di Stellantis, Maria Epifania.

