Torino: la JST Jazz Parade fa ballare tutta la città

(LaPresse) Decine di persone che si muovono a ritmo di musica a Torino con la JST Jazz Parade, nell’ambito del Torino Jazz Festival. La marching band itinerante è partita da Piazza Palazzo di Città per attraversare Via Garibaldi, Piazza Castello, Via Accademia delle Scienze, Piazza Carlo Alberto, Piazza Carignano fino a Piazza San Carlo. La formazione, guidata da Diego Borotti, Gianni Virone, Cesare Mecca e Stefano Calcagno, si pone nel solco della tradizionale e brillante marching band di New Orleans: una All Star nata dieci anni fa nel Community Hub dei Laboratori di Barriera di Torino, in cui confluiscono dixieland, R&B, cool, free, swing e funk, con animazione Lindy-Hop a cura de La Bicicleta.