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domenica 26 aprile 2026

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Ucraina, Zelensky riceve la presidente della Moldavia Maia Sandu

LaPresse
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(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che lui e la presidente della Moldavia Maia Sandu hanno discusso del percorso dei loro paesi verso l’adesione all’Unione europea. In una conferenza stampa congiunta nella capitale ucraina Kiev, Zelensky ha affermato che lui e Sandu stanno “ora lavorando per garantire che tutti i cluster vengano aperti il prima possibile e che l’adesione all’UE diventi il nostro successo comune”. I leader, che si sono incontrati nel 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, hanno discusso dell’approfondimento della loro cooperazione in materia di sicurezza, infrastrutture ed energia, ha affermato Zelensky.