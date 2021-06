Il presidente di FI durante l'apertura della campagna per le amministrative a Milano

“Il governo deve realizzare con il nostro decisivo apporto grandi riforme, come quella del fisco, della burocrazia e della giustizia. Sono queste, non già i provvedimenti divisivi come la legge Zan, le riforme di cui il paese ha bisogno”. Così il presidente di FI Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente all’evento di apertura della campagna elettorale per le amministrative del capoluogo lombardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata