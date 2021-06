Braccio di ferro sul ddl Zan contro l'omotransfobia nel corso della conferenza dei capigruppo in Senato

Braccio di ferro sul ddl Zan contro l’omotransfobia nel corso della conferenza dei capigruppo in Senato. Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Leu chiedono di calendarizzare il disegno di legge nella settimana del 13 luglio in Aula. Lega e Fratelli d’Italia premono invece per lo stop all’iter della legge dopo la nota verbale del Vaticano. Il 6 luglio Palazzo Madama voterà il calendario definitivo. Ieri la netta presa di posizione del premier Draghi che ha ribadito la laicità dello Stato italiano e la libertà del Parlamento di discutere e legiferare. “Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per rispettare gli impegni internazionali, tra cui il Concordato”, ha anche sottolineato il presidente del Consiglio.

