Il deputato leghista "Il Vaticano critica la legge per gli stessi motivi per cui la critichiamo noi"

Il deputato leghista Riccardo Molinari interviene sulla vicenda Vaticano-Ddl Zan dopo la richiesta della Santa Sede al governo di modificare il provvedimento per incompatibilità con il Concordato . “Il Vaticano critica il ddl Zan per gli stessi motivi per cui lo critichiamo noi”, afferma Molinari. “Io credo che indipendentemente dall’ingerenza o meno il Vaticano pone un punto che noi condividiamo e che attiene alla educazione dei nostri ragazzi. Noi questa posizione ce l’abbiamo da diversi mesi. Alla Camera ci abbiamo provato, al Senato Ostellari ha presentato una proposta a prima firma Lega che tendeva ad escludere i reati di opinione e la giornata dell’insegnamento”, prosegue il parlamentare del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata