Il leader della Lega: "Facciamo la foto sopra il palco, i protagonisti siete voi"

“Se avete la voglia e la pazienza di mettervi in fila, la foto la facciamo sopra il palco perché per la Lega i protagonisti della politica sono 60 milioni di italiani”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, chiudendo la manifestazione nazionale della Lega, a Roma. Sulle note di ‘Roma capoccia’ di Antonello Venditti, i militanti rimasti in piazza si sono messi in fila per i tradizionali selfie con il leader del Carroccio.

