Bagno di folla per il leader del Carroccio, Matteo Salvini

Con poche idee ma tanta voglia di “vedere Matteo”. Il popolo romano della Lega ha risposto all’appello del “Capitano” per una manifestazione nazionale a Roma, la prima dopo la pandemia, che si è svolta in Piazza Bocca della Verità. Per accedere all’area intorno al palco controllo della temperatura a tutti partecipanti all’evento.

