Il leader della Lega: "Ho chiesto cautela per i bimbi e i ragazzi"

(LaPresse) “Io ho chiesto cautela per quello che riguarda i bimbi e i ragazzi. La stessa cautela che stanno usando altri Paesi europei: penso alla Germania”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, riferendosi al caos sulle indicazioni per la campagna vaccinale. “Il vaccino mette in sicurezza coloro che sono più a rischio, quindi persone che hanno altre patologie e anziani, vaccinare a tappeto i tredicenni, senza le garanzie del caso, mi sembra un errore”, ha aggiunto Salvini.

“Basta che le decisioni siano chiare, perché non ci può essere AstraZeneca a giorni alterni. Io, da cittadino italiano, vorrei avere chiarezza. Il mix per i cocktail è un conto, il mix dei vaccini è un altro conto. Quindi non si può sapere il lunedì una cosa e il martedì un’altra. L’Agenzia del Farmaco dovrebbe dirci qualcosa”. Poi Salvini ha ironizzato con i cronisti: “Il mio vaccino? Quando lo farò sarete i primi a saperlo”.

