Il candidato del centrodestra a margine della conferenza stampa

(LaPresse) “Se non venisse eletto rimarrebbe al Campidoglio? “Certo. Io sono al servizio della Città, per me è già un onore essere qui. Io auguro un in bocca al lupo a tutti i candidati. Dobbiamo restituire la pace alla Capitale”. Queste le parole di Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma, rilasciate ai cronisti a margine della conferenza stampa a Piazza di Pietra in cui è stata ufficialmente lanciata la sua candidatura in ticket con Simonetta Matone. Sugli altri candidati aggiunge: “Se li temo? Temo l’astensione, perché vuol dire che non siamo riusciti ad arrivare al cuore dei cittadini di Roma”.

