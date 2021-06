Alla presentazione partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani

La coalizione di centrodestra – Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – presenta a Roma il candidato sindaco alle prossime amministrative Enrico Michetti e del candidato prosindaco Simonetta Matone. All’iniziativa partecipano anche i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

“Sono onorato, lusingato che una coalizione intera, senza nessun dissidio e attraverso un sano confronto abbia avuto attenzione per me e per la dottoressa Matone. Farò di tutto per ripagare questa fiducia con successo ed efficienza”, ha detto Enrico Michetti. “Dovremo restituire alla Città eterna l’orgoglio di Caput Mundi. Non è impossibile, è molto difficile, non abbiamo la bacchetta magica. Darò tutto me stesso, spero di essere all’altezza”. Così Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, in conferenza stampa. “Voglio dire che gli altri candidati non sono né nemici né avversari, sono colleghi – aggiunge – e io nei confronti dei colleghi ho il massimo rispetto, la massima civilità. Non parlerò mai di loro, parlerò del presente e del futuro di Roma, di quello che vogliamo fare. Questa è la più grande occasione che ho nella mia vita di poter restituire qualcosa alla mia città”. “Adesso scarpe nuove e corriamo in tutti i territori della città” ha aggiunto: “Ringrazio tutti i leader della coalizione per questa opportunità”. “Ringrazio anche Berlusconi, per carità di Dio, scusate…”, conclude quindi Michetti.

“Milioni di romani hanno finalmente una possibilità di cambiamento. Roma deve tornare Capitale, non italiana ma europea“, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa di presentazione del ticket Michetti-Matone per la corsa a sindaco di Roma. “I prossimi 5 anni dovranno essere di straordinaria amministrazione, quella normale la diamo per scontata – aggiunge -. Oggi parto per Milano, settimana prossima chiudiamo anche lì, e non possiamo che vincere”. Anche per Giorgia Meloni, “per i romani è l’inizio di una straordinaria avventura. Sono contenta del lavoro fatto dal centrodestra, della proposta di estrema serietà che pone all’attenzione dei romani, che hanno pagato le scelte sbagliate del passato. Una capitale d’Italia che oggi viene derisa al cospetto del mondo non è un problema solo romano ma dell’Italia intera. Ne siamo consapevoli e vogliamo che questa città possa tornare ad avere il ruolo, l’orgoglio, la visione e la serietà che merita”.

“I nostri due candidati devono risolvere i problemi ma anche fare in modo che la città abbia lo status di Capitale. Ci sono enormi problemi di bilancio frutto della malagestione del passato sistema e di quello atttuale. Noi abbiamo una visione della città che deve poter cambiare. Cinque anni non sono tantissimi ma sono necessari per restituire dignità e centralità alla Capitale”, ha aggiunto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.

