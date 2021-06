(LaPresse) “Dopo il Covid gli italiani chiedono alla politica unità concretezza e velocità, e quindi ragioniamo a monte e parliamo con una voce sola in Italia e in Europa, è un bene per tutti”. Matteo Salvini ribadisce così la sua proposta di una federazione tra i partiti di centrodestra. “Nessuna fusione ma collaborazione: in Europa ci sono tre centrodestra diversi, se prendono le parti migliori diventano la prima forza politica nel Parlamento europeo”, ha aggiunto il leader della Lega a margine della convention di Federcuochi a Roma. “Ieri ho fatto riunione con tutti i ministri, sottosegretari, governatori e capigruppi e sono tutti serenamente d’accordo alla proposta. Io ultrà di Draghi? Io sono un ultrà dell’Italia”, ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata