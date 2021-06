Le celebrazioni in piazza Venezia in occasione della Festa della Repubblica

(LaPresse) Come da tradizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria in occasione della festa della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno anche quest’anno si celebrano senza la tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali a causa del Covid. Mattarella è stato accolto in piazza Venezia dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e dalle più alte cariche dello Stato: il presidente del Consiglio Mario Draghi, i presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio. A conclusione della cerimonia il passaggio delle Frecce Tricolori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata