Il Capo dello Stato: "Il voto consentì al Paese di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale, dello sviluppo"

75 anni fa nasceva la Repubblica Italiana: oggi nel Paese è festa nazionale, in mattinata la tradizionale deposizione di una corona d’alloro da parte di Mattarella al Milite ignoto all’Altare della Patria. Il capo dello Stato che alle 19 sarà al Quirinale con il premier Draghi per celebrazioni ha parlato di “Un 2 giugno nel segno dell’impegno collettivo per il rilancio e la rinascita del Paese”. Ieri il Presidente ha anche identificato nell’Europa un “elemento imprescindibile della nostra stessa identità nazionale”.

Il messaggio di Mattarella al Capo di Stato Maggiora della Difesa

“Settantacinque anni fa, riconquistata la libertà, il popolo italiano poté, con il referendum del 2 giugno 1946, scegliere il proprio destino.Il voto per la Repubblica consentì all’Italia di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale, dello sviluppo. Un passaggio storico tanto atteso e fondamentale per tutti i cittadini duramente provati da una stagione di guerre e dalla dittatura.Un patto di cittadinanza sancito dal suffragio universale che, per la prima volta, includeva in maniera completa il voto femminile. Gli italiani e le italiane, insieme, per una nuova Italia.Da allora il processo di crescita e consolidamento della democrazia non si è mai interrotto e ha superato altre terribili prove, come la sfida del terrorismo.La Repubblica, in questi anni, ha rafforzato costantemente il proprio prestigio con una autorevole partecipazione alle Organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite, all’Alleanza Atlantica, alla Unione europea, di cui è stata fondatrice ed è convinta e attiva sostenitrice.A questo sforzo hanno contribuito in maniera significativa le Forze Armate, legate alle Istituzioni della Repubblica e alla sua Costituzione dallo speciale giuramento di fedeltà.Ad esse va la riconoscenza del Paese per la dedizione al servizio e il valore dimostrati anche nella complessa e delicata situazione emergenziale che minaccia la nostra salute, il nostro benessere e il libero esplicarsi delle nostre esistenze. Rinnovo, con particolare commozione, la gratitudine del popolo italiano a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e alle loro famiglie costrette a convivere con un dolore incolmabile”. Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.

