Il videomessaggio della presidente del Senato

(LaPresse) “Riscoprire l’orgoglio di essere italiani è questo l’augurio che oggi voglio condividere con voi. Perché in quell’orgoglio c’è tutto il cuore di un popolo che, dopo un anno di paure e fragilità per il covid, vuole tornare a sorridere, ad abbracciarsi, ad investire nel futuro con fiducia e speranza. Ad essere realmente e semplicemente quella sorprendente realtà che chiamiamo Italia”. Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati in un videomessaggio in occasione della Festa della Repubblica. “Un appuntamento che ci ricorda da dove veniamo. Quanto abbiamo lottato per essere un Paese libero, democratico, aperto al mondo. Come siamo usciti da una storia di devastazioni e macerie stretti attorno al nostro tricolore. Grazie al coraggio e alla determinazione delle madri e dei padri della nostra Repubblica. Ci siamo regalati la Costituzione più bella al mondo”, ha aggiunto Casellati.

