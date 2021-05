Il leader leghista: "Obiettivo è aiutare le aziende a non licenziare"

(LaPresse) – “Per me oggi è il giorno delle riaperture, fino a che non avremo fatto tornare al lavoro tutti gli italiani non saremo pienamente soddisfatti: l’obiettivo è aiutare le aziende a non licenziare o a farlo il meno possibile”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Roma. “Lavoriamo per dare agli italiani un’estate di boom economico” ha aggiunto il numero uno del Carroccio.

