Il ministro delle Politiche Agricole in visita in un'azienda della Marsica, in provincia de L'Aquila

(LaPresse) – ” Anche nel prossimo decreto ci sarà una ripetizione del fondo perduto che abbiamo fatto nel Sostegno 1″. Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, parlando di ristori alle aziende durante una visita in un’azienda agricola ad alta tecnologia di San Benedetto dei Marsi, nell’aquilano. “Una misura che ha un impatto di circa 9,4 miliardi. Tra l’altro era stata stimata oltre 11 miliardi e invece il tiraggio sembra inferiore. Questo in qualche modo è un buon segno perché evidentemente le perdite delle singole aziende sono leggermente inferiori di quanto ci aspettavamo – ha concluso il ministro – i segnali macroeconomici sono buoni, la ripresa del comparto indistruale è un buon segnale. Attraverso i sistemi agli incentivi vogliamo proprio stimolare gli investimenti alle imprese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata