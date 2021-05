La presidente della comunità ebraica romana: "Solidarietà alle vittime"

(LaPresse) – Manifestazione, a Roma, presso il portico d’Ottavia per sostenere Israele nelle ore in cui non si placa lo scontro armato con Hamas. Decine le bandiere con la stella di David. Presenti diversi leader politici, da Letta a Salvini a Tajani. “Vi ringrazio per essere qui a raccontare una giornata in cui vogliamo esprimere la solidarietà e la vicinanza ai cittadini di Israele, tutti i cittadini di Israele. Esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime, ma soprattutto la preoccupazione per la situazione che sta degenerando”. Così Ruth Dureghello, presidente comunità ebraica di Roma, alla veglia pro Israele al Portico di Ottavia.

