Il sindaco di Milano commenta in un video i festeggiamenti nerazzurri di domenica

(LaPresse) Beppe Sala replica alle critiche ricevute per aver non aver impedito ai tifosi nerazzurri di festeggiare in piazza lo scudetto vinto dall’Inter. In video pubblicato a due giorni dai fatti di domenica il sindaco di Milano si difende: “La situazione era prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza”. Sala ha poi ribadito di aver valutato, assieme al Prefetto e al Questore, di chiudere la piazza ma i “rischi – ha sottolineato – superavano i benefici” e in momenti come questi non si può immaginare di usare gli idranti. Sala va poi all’attacco di Matteo Salvini e della Lega: “Ho sentito tante lamentele ma non un’idea sensata di come avremmo potuto gestire meglio la festa dei cittadini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata