Il premier Draghi alla Camera

Il premier alla Camera durante le repliche a Montecitorio

(LaPresse) “Il dialogo non è finito qui, il contributo che il Parlamento può dare al piano è solo all’inizio, perché le riforme contenute saranno adottate con strumenti legislativi i cui procedimenti di azione il Parlamento avrà un ruolo determinante. Quindi, una collaborazione e legislativo è fondamentale ora, lo sarà ancora di più nei mesi a venire”. Lo dice il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in fase di replica alla Camera per le comunicazioni sul Recovery plan. “C’è un profondo rispetto che il governo e io abbiamo per il Parlamento”, ha aggiunto Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata