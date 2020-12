La sindaca della Capitale: "Troppo facile salire oggi sul carro dei vincitori"

‘’Questa è una vittoria mia, dello staff, delle persone che mi sono state accanto in questi quattro lunghi anni di solitudine politica, ma non umana. Oggi molte persone dovranno riflettere, anche e soprattutto all’interno del MoVimento 5 Stelle. Troppo facile salire oggi sul carro dei vincitori, magari con parole vuote, di circostanza, dopo anni di silenzio”. Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine del processo di appello dove è stata assolta. La Sindaca era stata accusata di falso documentale in relazione alla nomina nel 2016 di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del Dipartimento Turismo del Comune di Roma.

