Il coordinatore dei Verdi risponde al post pubblicato dal fondatore del Movimento 5 Stelle questa mattina sul suo Blog dal titolo 'La Mes è finita'

(LaPresse) “A Beppe Grillo dico di non fare dispute ideologiche sul Mes”. Così il Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi risponde al post pubblicato dal fondatore del Movimento 5 Stelle questa mattina sul suo Blog dal titolo ‘La Mes è finita’. “Se avessimo avuto subito le risorse del Mes oggi avremmo una situazione molto diversa nel Paese”, ha proseguito Bonelli: “La nostra sanità va potenziata e rilanciata e per questo sono necessari quei fondi”. Poi ha dato il benvenuto ai 4 del M5S che probabilmente entreranno nei Verdi. “Ai quattro ex Movimento 5 Stelle che probabilmente verranno da noi diciamo che sono i benvenuti ma che i Verdi sono profondamente europeisti e credono nel Mes”.

