Home > Podcast > 16/04 – Nuovo attacco di Trump a Meloni – Lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita – Il toto ct alimenta il caos panchine in A

Nuovo attacco di Trump a Meloni. Il presidente Usa: “Non abbiamo più lo stesso rapporto”. La premier non replica e riceve Zelensky a palazzo Chigi.

Lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita, omicidio-suicidio a Bisceglie. I due coniugi erano in fase di separazione. Non risultano denunce o segnalazioni di violenze.

Il toto ct della Nazionale alimenta il caos panchine della Serie A per la prossima stagione. Allegri e Conte affascinati dalla sfida azzurra, a Roma rebus Gasperini. Solo l’Inter, lanciata verso lo scudetto con Chivu, e la Juventus, che ha appena rinnovato l’accordo con Spalletti, possono già progettare per il futuro.